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      Выпуск новостей на 12:00: Конфликт в Раде из-за мата. Коронавирус на лайнере

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 февраля по состоянию на 12:00 – народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко подал заявление в полицию на депутата из "Слуги народа" Максима Ткаченко, который накануне обругал его в Верховной Раде. Кучеренко отметил, что готов забрать заявление, если его коллега извинится с парламентской трибуны. На круизном лайнере в Японии заболели коронавирусом более 60 человек.

      Также в выпуске:

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      Теги: Верховная Рада Выпуск новостей
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