Выпуск новостей на 12:00: Конфликт в Раде из-за мата. Коронавирус на лайнере

В выпуске новостей за 7 февраля по состоянию на 12:00 – народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко подал заявление в полицию на депутата из "Слуги народа" Максима Ткаченко, который накануне обругал его в Верховной Раде. Кучеренко отметил, что готов забрать заявление, если его коллега извинится с парламентской трибуны. На круизном лайнере в Японии заболели коронавирусом более 60 человек.

Также в выпуске:

В Украине тестируют новые правила практического экзамена для будущих водителей. Теперь экзамен будут записывать на специальный регистратор в салоне.

Из-за стремительного распространения гриппа и ОРВИ в школах Ивано-Франковска обучение остановили до 16 февраля.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод планирует сегодня поехать в оккупированный Донецк. Он заверил, что Дания осуждает незаконную аннексию Крыма и российскую агрессию на востоке Украины.