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      Выпуск новостей на 12:00: Смертельное ДТП на Днепропетровщине. Ослабление карантина в Италии

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 мая по состоянию на 12:00 – смертельное ДТП произошло на Днепропетровщине. В полночь близ села Каменка легковушка столкнулась с грузовиком. Полностью открыты парки и скверы, а рестораны и бары – могут работать на вынос. Отныне Италия переходит ко 2-му этапу смягчения карантина.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Житомирщина Рівне та Чернівці оговтуються від сильних злив

      Держсекретар США Майк Помпео зазначив, що є "значна кількість доказів" того, що коронавірус COVID-19 з'явився у лабораторії Уханю.

      Послаблення карантину у Мукачево: відсьогодні у місті планують відкрити торгові центри та парки.

      Теги: Коронавирус COVID-19 Аварии и ДТП Новости Днепра Выпуск новостей
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