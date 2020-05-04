Выпуск новостей на 12:00: Смертельное ДТП на Днепропетровщине. Ослабление карантина в Италии
В выпуске новостей за 4 мая по состоянию на 12:00 – смертельное ДТП произошло на Днепропетровщине. В полночь близ села Каменка легковушка столкнулась с грузовиком. Полностью открыты парки и скверы, а рестораны и бары – могут работать на вынос. Отныне Италия переходит ко 2-му этапу смягчения карантина.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Житомирщина Рівне та Чернівці оговтуються від сильних злив
Держсекретар США Майк Помпео зазначив, що є "значна кількість доказів" того, що коронавірус COVID-19 з'явився у лабораторії Уханю.
Послаблення карантину у Мукачево: відсьогодні у місті планують відкрити торгові центри та парки.
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