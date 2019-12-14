15:00
14 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Грета Тунберг подожгла российский "Адмирал". Римская статуя Путина
      Вєсті Кремля
      01:00, 13 декабря
      Вести Кремля: Батискаф Батискафич раскалывает Марианский желоб. "Хубло" убрали из эфира
      Вєсті.UA
      22:35, 13 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      Выпуск новостей на 13:00: Пожар в колледже Тернополя. Пристайко о миротворцах ООН

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 декабря, по состоянию на 13:00 – в Збараже на Тернопольщине тушили огонь в военном колледже. Почти три сотни курсантов эвакуировали, а 5– оказались в огненной ловушке. Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона может вернуться к идее ввода миротворческих войск ООН на территорию оккупированного Донбасса.

      Также в выпуске:

      Во Львове уже открыли Фабрику Святого Николая. Ее расположили в подземелье одного из местных храмов.

      Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о ключевом случае по делу убийства Павла Шеремета. По его словам, подготовлено все было на очень высоком уровне. Следствие проанализировало 25 похожих преступлений.

      Пожар в Одессе на Троицкой: спасатели официально завершили работы – 16 погибших
      сегодня
      16140
      Теги: Война на Донбассе Тернополь ООН Пожар Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:02 Допинговый скандал: почему санкции WADA против РФ еще ничего не решают
      Світлана Попова 412
      сегодня , 12:45 Убийство Шеремета: доведут ли дело до конца
      Інна Жолобович 363
      сегодня , 12:00 Маньяк Чикатило – порождение советского строя
      Максим Мирович 838
      сегодня , 09:04 Главные новости 13 декабря: Суд по делу об убийстве Шеремета, Brexit приближается
      Северин Трач 226
      сегодня , 09:00 Страна праздничных тельняшек: почему в России не носят национальную одежду?
      Павло Казарін 262
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук