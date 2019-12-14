Выпуск новостей на 13:00: Пожар в колледже Тернополя. Пристайко о миротворцах ООН
В выпуске новостей за 14 декабря, по состоянию на 13:00 – в Збараже на Тернопольщине тушили огонь в военном колледже. Почти три сотни курсантов эвакуировали, а 5– оказались в огненной ловушке. Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона может вернуться к идее ввода миротворческих войск ООН на территорию оккупированного Донбасса.
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