Выпуск новостей на 13: 00: Неотведенный "Град" боевиков на Донбассе. Авиаудар США по Ираку

В выпуске новостей за 4 января по состоянию на 13:00 – наблюдатели ОБСЕ 1 января зафиксировали на оккупированном Донбассе неотведенную реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". США снова нанесли авиаудары по Ираку. На этот раз атаковали автоколонну к северу от Иракской столицы – Багдада.

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Штаб ООС зафиксировал в течение дня три атаки боевиков, однако интенсивные. Кроме гранатометов российские наемники принялись обстреливать наших воинов из пулеметов и стрелкового оружия.