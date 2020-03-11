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      Выпуск новостей на 14:00: Новый глава Киевской ОГА. Премьера фильма "Толока"

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 марта состоянием на 14:00 – исполняющим обязанности председателя Киевской обладминистрации стал 41-летний Василий Володин. На широкий экран 12 марта выходит лента мэтра украинского кино Михаила Ильенко "Толока".

      Также в выпуске:

      Коронавирус продолжает распространяться во всем мире. Первые случаи болезни в течение последних суток зафиксировали в Турции и на Ямайке.

      За сутки украинская гривна еще больше просела относительно иностранной валюты. Доллар подорожал на 39 копеек и в Нацбанке стоит сегодня 25 гривен 31 копейку.

      Накануне боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, где, в частности расположена школа. В то время в учебном заведении еще продолжались занятия.

      По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса
      сегодня
      Теги: Новости Киева Выпуск новостей
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