Выпуск новостей на 14:00: Первый случай коронавируса на Донбассе. "Транспортный" карантин

В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 14:00 – в Донецкой области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Больным оказался 52-летний мужчина, вернувшийся с отдыха в Египте. В общественном транспорте в разных регионах Украины можно передвигаться не более, чем по 10 человек и в медицинских масках.

Также в выпуске: Киево-Печерская лавра игнорирует карантин. В Московском патриархате призвали верующих не учитывать ограничения, введенные страной. В Херсоне отправили на карантин бригаду скорой помощи, которые выехали на вызов без средств повышенной защиты. В Украине обнаружили 2 новых случая заболевания на коронавирусом. Количество зараженных возросло до 16.