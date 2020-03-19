Выпуск новостей на 14:00: Первый случай коронавируса на Донбассе. "Транспортный" карантин
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В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 14:00 – в Донецкой области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Больным оказался 52-летний мужчина, вернувшийся с отдыха в Египте. В общественном транспорте в разных регионах Украины можно передвигаться не более, чем по 10 человек и в медицинских масках.
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