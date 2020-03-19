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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей на 14:00: Первый случай коронавируса на Донбассе. "Транспортный" карантин

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      В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 14:00 – в Донецкой области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Больным оказался 52-летний мужчина, вернувшийся с отдыха в Египте. В общественном транспорте в разных регионах Украины можно передвигаться не более, чем по 10 человек и в медицинских масках.

      Также в выпуске:

      Киево-Печерская лавра игнорирует карантин. В Московском патриархате призвали верующих не учитывать ограничения, введенные страной.

      В Херсоне отправили на карантин бригаду скорой помощи, которые выехали на вызов без средств повышенной защиты.

      В Украине обнаружили 2 новых случая заболевания на коронавирусом. Количество зараженных возросло до 16.

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      Теги: Оккупированные территории Новости Донецка Выпуск новостей
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