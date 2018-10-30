Выпуск новостей на 14:00: Попытки взорвать дом на Львовщине. Суд над серийным убийцей
В выпуске новостей за 30 октября по состоянию на 14:00 – на Львовщине мужчина с гранатой хотел взорвать свою семью и весь дом. Полиция задержала мужчину, ему грозит до семи лет лишения свободы. В Германии начался суд по делу бывшего медбрата Нильса Хегеля, который убил около 100 своих пациентов.
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Источник: 24 канал
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