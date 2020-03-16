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      Выпуск новостей на 16:00: Акции протеста под посольством РФ. Закрытие КПВВ с ОРДЛО

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 16:00 – в этот день 6 лет назад в украинском Крыму российские оккупанты провели так называемый референдум. В знак протеста под посольство РФ в Киеве вышли активисты. Пересечение на контрольно-пропускных пунктах, граничащих с оккупированными территориями, ограничивают. Об этом сообщили в Луганской и Донецкой областных военно-гражданских администрациях.

      Также в выпуске:

      Первый зараженный коронавирусом в Украине человек выздоравливает. По словам врачей, уже скоро его смогут выписать. Но для этого нужно провести еще один контрольный текст.

      17 марта в Киеве будут работать только продуктовые магазины, аптеки и автозаправки. Все остальные заведения – рестораны, кафе, салоны красоты, спортивные комплексы, торгово-развлекательные центры и ночные клубы – закроют на карантин.

      В Украине зафиксировано два новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, их обнаружили в Черновицкой области. Заболели две женщины, они изолированы. Состояние их удовлетворительное.

      Верховная Рада также пойдет на карантин, окончательно принять решение депутаты должны завтра на заседании. Работать три карантинные недели депутаты будут только в комитетах.

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      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Аннексия Крыма Протесты Выпуск новостей
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