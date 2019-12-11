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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Выпуск новостей на 16:00: Подписание госбюджета на 2020 год. Масштабный пожар в Испании

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 декабря по состоянию на 16:00 – Владимир Зеленский подписал государственный бюджет на 2020 год. В частности, в документе указано, что курс гривны может колебаться от 26 до 27 гривен за доллар. В 30 километрах от Барселоны горит завод по переработке химических отходов. Жителям ближайших городков посоветовали закрыть окна и не выходить на улицу без лишней надобности.

      Также в выпуске:

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      Теги: Владимир Зеленский Бюджет 2020 Бюджет Выпуск новостей Пожар
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