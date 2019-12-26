Выпуск новостей на 16:00: Списки и даты обмена пленных. Снижение цен на топливо

В выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 16:00 – обмен пленными в формате "всех на всех" может состояться до конца недели. Предварительно известно о датах 29 или 30 декабря. Окончательный список людей на обмен еще готовят. На автозаправочных станциях начало дешеветь топливо. Цены на бензин и дизтопливо снизились в среднем на 50 копеек за литр.

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Российские наемники, несмотря на праздники, не прекращают обстрелов на Востоке. Вчера оккупанты 12 раз били по позициям наших военных. Обошлось без потерь, но с противотанковой управляемой ракеты был уничтожен грузовик украинских защитников.

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