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      Выпуск новостей на 16:00: Списки и даты обмена пленных. Снижение цен на топливо

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 16:00 – обмен пленными в формате "всех на всех" может состояться до конца недели. Предварительно известно о датах 29 или 30 декабря. Окончательный список людей на обмен еще готовят. На автозаправочных станциях начало дешеветь топливо. Цены на бензин и дизтопливо снизились в среднем на 50 копеек за литр.

      Также в выпуске:

      В Вене стартовал последний этап газовых переговоров по транзиту российского газа в Европу по территории Украины. Представители украинского "Нафтогаза" и российского "Газпрома" должны окончательно согласовать условия нового контракта, завершить планируют завтра, максимум на выходных.

      Российские наемники, несмотря на праздники, не прекращают обстрелов на Востоке. Вчера оккупанты 12 раз били по позициям наших военных. Обошлось без потерь, но с противотанковой управляемой ракеты был уничтожен грузовик украинских защитников.

      В Одессе идентифицировали последнюю жертву пожара в колледже. Это директор Института морской биологии НАН Украины, доктор биологических наук Борис Александров.

      Когда колядуют, щедруют и посевают
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      Теги: Обмен пленными Выпуск новостей Украинцы в плену РФ Горючее
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