Выпуск новостей на 16:00: Заложники в Афганистане. ДТП в Киеве

В выпуске новостей за 20 августа по состоянию на 16:00 – на севере Афганистана боевики радикального движения "Талибан" захватили пассажиров трех автобусов, уже освободили 149, в плену еще 21 человек. В Киеве на Оскорках, произошло ДТП, одна женщина погибла, еще 8 человек попали в больницу.

Также в выпуске: Украинские военные освободили от оккупантов поселок Шумы, Донецкой области.



Водителя украинского автобуса, который попал в ДТП в Польше, арестовали на 3 месяца.



Правоохранители заявили, что жертв стрельбы в Харькове могло быть и больше, потому что рядом проезжала машина с ребенком.