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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Выпуск новостей на 16:00: Заложники в Афганистане. ДТП в Киеве

Выпуск новостей 26 Читати новину українською

В выпуске новостей за 20 августа по состоянию на 16:00 – на севере Афганистана боевики радикального движения "Талибан" захватили пассажиров трех автобусов, уже освободили 149, в плену еще 21 человек. В Киеве на Оскорках, произошло ДТП, одна женщина погибла, еще 8 человек попали в больницу.

Также в выпуске:

Украинские военные освободили от оккупантов поселок Шумы, Донецкой области.

Водителя украинского автобуса, который попал в ДТП в Польше, арестовали на 3 месяца.

Правоохранители заявили, что жертв стрельбы в Харькове могло быть и больше, потому что рядом проезжала машина с ребенком.

 
 
Теги: Новости Киева Жертвы Аварии и ДТП Выпуск новостей Афганістан заложники
Источник: 24 канал
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