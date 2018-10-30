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      Выпуск новостей на 16: 00: Ryanair начал полеты со Львова. Погибшие в авиакатастрофе в Индонезии

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 октября по состоянию на 16:00 – Ирландский лоукост Ryanair начал полеты со Львова. Первые пассажиры сегодня улетели в Краков, а в пятницу впервые пассажиры полетят со Львова в Лондон. Цены на билеты по этим направлениям стартуют от 10 евро. В Индонезии нашли тела 17-ти погибших, их направят на экспертизу ДНК, чтобы установить личности.

      Также в выпуске:

      Сегодня Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию на Донбассе.

      В Харькове уволили учительницу, которая не дала ученице кусок торта.

      В Германии начался суд над самым массовым серийным убийцей с послевоенных времен.

      Теги: Выпуск новостей Жертвы авиация Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии Ryanair Новости Львова
      Источник: 24 канал
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