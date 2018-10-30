Выпуск новостей на 16: 00: Ryanair начал полеты со Львова. Погибшие в авиакатастрофе в Индонезии

В выпуске новостей за 30 октября по состоянию на 16:00 – Ирландский лоукост Ryanair начал полеты со Львова. Первые пассажиры сегодня улетели в Краков, а в пятницу впервые пассажиры полетят со Львова в Лондон. Цены на билеты по этим направлениям стартуют от 10 евро. В Индонезии нашли тела 17-ти погибших, их направят на экспертизу ДНК, чтобы установить личности.

Также в выпуске: Сегодня Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию на Донбассе. В Харькове уволили учительницу, которая не дала ученице кусок торта. В Германии начался суд над самым массовым серийным убийцей с послевоенных времен.