Выпуск новостей на 17:00: Митинги против Brexit в Шотландии. Пожар в церкви на Закарпатье
В выпуске новостей за 2 февраля по состоянию на 17:00 – глава правительства Шотландии Никола Стерджен сообщила, что Шотландия планирует вернуться в ЕС как независимое государство. В регионе продолжаются многочисленные митинги против Brexit. На Закарпатье, в городе Иршава, сгорел храм святого Василия Великого. Пожарные боролись с пламенем четыре часа, однако спасти здание не удалось.
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