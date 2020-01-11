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      Выпуск новостей на 17:00: Смертельное ДТП в России. Премьеры украинских фильмов в 2020 году

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 января по состоянию на 17:00 – смертельная авария в России с участием украинцев. В Орловской области микроавтобус врезался в легковушку. В результате аварии погибли три человека. Какие премьеры в кинематографе ждут украинского зрителя в этом 2020 году.

      Также в выпуске:

      Убытки Великобритании из-за Брексита уже 170 миллиардов долларов.

      На Киевщине полицейский насмерть сбил человека, когда ехал с коллегой на служебном авто на задание, а мужчина как раз переходил дорогу.

      "Дело не в триколоре" и "брат не иди на брата" – такими словами в стихах Василий Ломаченко попытался объяснить скандальный религиозный ролик с российским спецназом.

      США тоже виноваты: Россия раскритиковала Иран за признание своей вины в авиакатастрофе
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      Теги: Новости России Аварии и ДТП Выпуск новостей
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