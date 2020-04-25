Выпуск новостей на 17:00: Тяжелое состояние Ким Чен Ына. Задержание мэра на Днепропетровщине
В выпуске новостей за 25 апреля на 17:00 – журналистам стало известно, что Пекин направил в Пхеньян группу медиков для оказания помощи Ким Чен Ыну, ему якобы сделали операцию на сердце. После вмешательства его состояние тяжелое. Правоохранители задержали городского голову Покрова, что на Днепропетровщине. Александра Шаповала и еще нескольких чиновников подозревают в хищении бюджетных денег.
Также в выпуске:
В китайском Ухане, откуда коронавирус начал распространяться, выздоровел последний больной пациент.
Двое украинских военных получили ранения на передовой за минувшие сутки. Боевики нарушили режим прекращения огня 10 раз.
Полиция по всей стране запретила посещать кладбища на поминальные дни.
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