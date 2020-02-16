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      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020
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      Выпуск новостей на 17:00: Жертвы урагана в Великобритании. Введение смертной казни в Китае

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 февраля по состоянию на 17:00 – в Великобритании второй день бушует шторм "Деннис". Во время урагана в Северном море утонули двое людей. Скорость ветра местами в стране достигает почти 150 километров в час. В Китае умышленное сокрытие симптомов коронавируса или распространение инфекции отныне может караться тюремным заключением или смертной казнью.

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      Теги: Выпуск новостей
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