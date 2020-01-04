Выпуск новостей на 17: 00: МИД ответил Польше и Израилю о Бандере. Возвращение картины в Украину
В выпуске новостей за 4 января по состоянию на 17:00 – в МИД отреагировали на заявления Польши и Израиля по чествованию памяти Степана Бандеры. В ведомстве попросили не спекулировать дразнящими темами и не делать исторические вопросы предметом для раздора между странами. В Украину вернули похищенную нацистами картину Михаила Панина под названием "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной"
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