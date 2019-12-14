Выпуск новостей на 17: 00: укрепление гривны. Фабрика Святого Николая во Львове

В выпуске новостей за 14 декабря, по состоянию на 17:00 – национальная валюта продолжает укрепляться на рынке. За неделю "зеленый" упал в цене до 23,5 гривен за доллар. Во Львове уже открыли фабрику Святого Николая. Ее расположили в подземелье одного из местных храмов.

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