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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
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      Выпуск новостей на 17: 00: укрепление гривны. Фабрика Святого Николая во Львове

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 декабря, по состоянию на 17:00 – национальная валюта продолжает укрепляться на рынке. За неделю "зеленый" упал в цене до 23,5 гривен за доллар. Во Львове уже открыли фабрику Святого Николая. Ее расположили в подземелье одного из местных храмов.

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости Львова Гривна Выпуск новостей
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