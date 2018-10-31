Выпуск новостей на 18:00: Перекрытое шоссе и пробки в Киеве
В выпуске новостей за 31 октября по состоянию на 18:00 – скандал с застройщиком сегодня почувствовали не только жители двух домов, а значительная часть Киева. Обманутые люди перекрыли дорогу и требовали дать в их дома свет. Уже вторые сутки блокируют улицы.
Также в выпуске:
Скандальному украинскому судье Артуру Емельянову грозит 5 лет тюрьмы в Австрии. Прокуратура страны подозревает его и жену Светлану в нескольких уголовных преступлениях.
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Источник: 24 канал
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