Выпуск новостей на 18:00: Помощь от ЕС. Вспышка коронавируса в Киево-Печерской лавре

В выпуске новостей за 10 апреля по состоянию на 18:00 – кроме транша от МВФ, от закона о банках зависит и помощь от ЕС. Об этом заявил в интервью журналистам посол ЕС в Украине Матти Маасикас. Вспышку коронавируса зафиксировали в Киево-Печерской лавре. Таv заболело уже по меньшей мере 30 священнослужителей.

Также в выпуске:

Первая украинка в Италии Павлина Шимбир, которая выздоровела от коронавируса, рассказала как боролась с недугом и что ей помогло стать на ноги.

Рада рассмотрит изменения в бюджет на этот год уже в понедельник. Такое решение главы фракций приняли на совещании со спикером парламента Дмитрием Разумковым.

В Австралии начали выносить мусор в оригинальных костюмах.