Выпуск новостей на 18:00: Помощь от ЕС. Вспышка коронавируса в Киево-Печерской лавре
В выпуске новостей за 10 апреля по состоянию на 18:00 – кроме транша от МВФ, от закона о банках зависит и помощь от ЕС. Об этом заявил в интервью журналистам посол ЕС в Украине Матти Маасикас. Вспышку коронавируса зафиксировали в Киево-Печерской лавре. Таv заболело уже по меньшей мере 30 священнослужителей.
Также в выпуске:
Первая украинка в Италии Павлина Шимбир, которая выздоровела от коронавируса, рассказала как боролась с недугом и что ей помогло стать на ноги.
Рада рассмотрит изменения в бюджет на этот год уже в понедельник. Такое решение главы фракций приняли на совещании со спикером парламента Дмитрием Разумковым.
В Австралии начали выносить мусор в оригинальных костюмах.
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