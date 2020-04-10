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      Выпуск новостей на 18:00: Помощь от ЕС. Вспышка коронавируса в Киево-Печерской лавре

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 апреля по состоянию на 18:00 – кроме транша от МВФ, от закона о банках зависит и помощь от ЕС. Об этом заявил в интервью журналистам посол ЕС в Украине Матти Маасикас. Вспышку коронавируса зафиксировали в Киево-Печерской лавре. Таv заболело уже по меньшей мере 30 священнослужителей.

      Также в выпуске:

      Первая украинка в Италии Павлина Шимбир, которая выздоровела от коронавируса, рассказала как боролась с недугом и что ей помогло стать на ноги.

      Рада рассмотрит изменения в бюджет на этот год уже в понедельник. Такое решение главы фракций приняли на совещании со спикером парламента Дмитрием Разумковым.

      В Австралии начали выносить мусор в оригинальных костюмах.

      Теги: Коронавирус в Украине Деньги Евросоюз УПЦ МП Религия Выпуск новостей
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