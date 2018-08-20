Выпуск новостей на 18:00: Состояние председателя Высшего совета правосудия. В Авдеевке есть газ
В выпуске новостей за 20 августа по состоянию на 18:00 – председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк заработал за июль более 920 тысяч гривен. В Авдеевке люди больше года жили без газа. В настоящее время поставку голубого топлива восстановили.
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Источник: 24 канал
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