Выпуск новостей на 18:00: Состояние председателя Высшего совета правосудия. В Авдеевке есть газ

В выпуске новостей за 20 августа по состоянию на 18:00 – председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк заработал за июль более 920 тысяч гривен. В Авдеевке люди больше года жили без газа. В настоящее время поставку голубого топлива восстановили.

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