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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей на 18:00: Состояние председателя Высшего совета правосудия. В Авдеевке есть газ

Выпуск новостей 14 Читати новину українською

В выпуске новостей за 20 августа по состоянию на 18:00 – председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк заработал за июль более 920 тысяч гривен. В Авдеевке люди больше года жили без газа. В настоящее время поставку голубого топлива восстановили.

Также в выпуске:

Украинские военные освободили от оккупантов поселок Шумы, Донецкой области.

Правоохранители заявили, что жертв стрельбы в Харькове могло быть и больше, потому что рядом проезжала машина с ребенком.

В Харьковской области в ДТП погибли три человека. Участником аварии был бывший чиновник Харькова.

В Херсоне должны избрать меру пресечения второму нападавшему на Екатерину Гандзюк.

Из-за репетиции парада центр Киева перекрыт.

Теги: Судьи Выпуск новостей Авдеевка
Источник: 24 канал
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