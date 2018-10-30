Выпуск новостей на 19:00: Конфликт в Азовском море. Новый глава Киевской ОГА
В выпуске новостей за 30 октября по состоянию на 19:00 – Кремль значительно усилил свое военное присутствие в Азовском море – на данный момент туда передислоцированы почти 120 судов и катеров ВМФ Российской Федерации. Новым главой Киевской областной государственной администрации Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего милиционера Александра Терещука.
Также в выпуске:
Под Мурманском затонул док, где находился на ремонте российский авианосец "Адмирал Кузнецов".
Священники Киевского патриархата отныне должны отдельно славить в своих молитвах Вселенского патриарха.
Источник: 24 канал
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