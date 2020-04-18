Выпуск новостей на 19:00: Пакет восстановления экономики от ЕС. Наказание за нарушение карантина
В выпуске новостей за 18 апреля по состоянию на 19:00 – Европарламент проголосовал за пакет мер поддержки и восстановления экономики Евросоюза после кризиса COVID-19. В частности увеличат долгосрочный бюджет, средства действующих фондов и облигаций. С начала карантина правоохранители составили 7 тысяч админпротоколов. В том числе и в отношении действий священников.
Также в выпуске:
Усиленный контроль на въездах в столицу будет действовать до конца Пасхи. На 9 постах полицейские вместе с медиками проверяют температуру водителям и пассажирам от 15 апреля 2020 года.
Журналисты "Религиозной правды" утверждают, что у предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия диагностировали COVID-19 и его, мол, тайно госпитализировали.
Еще у 65 киевлян обнаружили коронавирус. По информации городского головы, значительную часть новых инфицированных обнаружили в Киево-Печерской лавре.
Правительство договорилось о выделении минимум 8 миллиардов долларов от Международного валютного фонда. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
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