20:51
18 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Выпуск новостей на 19:00: Пакет восстановления экономики от ЕС. Наказание за нарушение карантина

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 апреля по состоянию на 19:00 – Европарламент проголосовал за пакет мер поддержки и восстановления экономики Евросоюза после кризиса COVID-19. В частности увеличат долгосрочный бюджет, средства действующих фондов и облигаций. С начала карантина правоохранители составили 7 тысяч админпротоколов. В том числе и в отношении действий священников.

      Также в выпуске:

      Усиленный контроль на въездах в столицу будет действовать до конца Пасхи. На 9 постах полицейские вместе с медиками проверяют температуру водителям и пассажирам от 15 апреля 2020 года.

      Журналисты "Религиозной правды" утверждают, что у предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия диагностировали COVID-19 и его, мол, тайно госпитализировали.

      Еще у 65 киевлян обнаружили коронавирус. По информации городского головы, значительную часть новых инфицированных обнаружили в Киево-Печерской лавре.

      Правительство договорилось о выделении минимум 8 миллиардов долларов от Международного валютного фонда. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

      Теги: Выпуск новостей Евросоюз
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 16:59 Что известно о радиационном фоне в Киеве и области: последние новости
      Новини України 5690
      сегодня , 14:16 Коронавирус у митрополитов Онуфрия и Антония: в УПЦ МП отрицают информацию СМИ
      Новини України 13071
      сегодня , 14:08 В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: виде
      Новини України 12057
      сегодня , 13:52 Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
      Food and Drinks 57698
      сегодня , 17:06 Жизнь после карантина: какие профессии исчезнут и на кого стоит учиться
      Новини України 6350
      сегодня , 20:05 Новости о коронавирусе 18 апреля: антирекорд смертности в США, 978 врачей заболели COVID-19
      Новини України 7548
      сегодня , 15:46 В украинских городах ужесточили карантин перед Пасхой: где и какие запреты будут действовать
      Новини України 45107
      сегодня , 14:16 В Крыму продолжает исчезать вода: какие запасы остались в водохранилищах полуострова
      Новини України 5832
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 19:30 Игра в имитацию: примет ли Рада "антиколомойский" законопроект
      Анна Калюжна
      сегодня , 19:00 Ошибки во Всеукраинской школе онлайн: чего добились хейтеры?
      Блог Соцмережі