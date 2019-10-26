Выпуск новостей на 19:00: Задержание заместителя мэра Днепра. Вспышка кори в Украине

В выпуске новостей за 26 октября на 19:00 – суд арестовал заместителя городского головы Днепра Бориса Филатова, которого подозревают в присвоении бюджетных средств на ремонте Нового моста. В Украине в течение недели зафиксировано 43 случая заболевания корью. Больше всего – в Херсонской, Днепропетровской и Черновицкой областях.

Также в выпуске: Раненого во время перестрелки в Харькове прооперировали – угрозы жизни нет. На Донбассе российские снайперы точечно обстреливают всю линию фронта. Уже этой ночью украинцы смогут поспать подольше. Ведь часы переводят на час назад.