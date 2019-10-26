Выпуск новостей на 19:00: Задержание заместителя мэра Днепра. Вспышка кори в Украине
В выпуске новостей за 26 октября на 19:00 – суд арестовал заместителя городского головы Днепра Бориса Филатова, которого подозревают в присвоении бюджетных средств на ремонте Нового моста. В Украине в течение недели зафиксировано 43 случая заболевания корью. Больше всего – в Херсонской, Днепропетровской и Черновицкой областях.
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