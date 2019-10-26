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      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Выпуск новостей на 19:00: Задержание заместителя мэра Днепра. Вспышка кори в Украине

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 октября на 19:00 – суд арестовал заместителя городского головы Днепра Бориса Филатова, которого подозревают в присвоении бюджетных средств на ремонте Нового моста. В Украине в течение недели зафиксировано 43 случая заболевания корью. Больше всего – в Херсонской, Днепропетровской и Черновицкой областях.

      Также в выпуске:

      Раненого во время перестрелки в Харькове прооперировали – угрозы жизни нет.

      На Донбассе российские снайперы точечно обстреливают всю линию фронта.

      Уже этой ночью украинцы смогут поспать подольше. Ведь часы переводят на час назад.

      blog_ava
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      Теги: Борис Филатов Выпуск новостей
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