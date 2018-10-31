Выпуск новостей на 20:00: Верит ли бизнес обещаниям Порошенко. Как обойти нечестных застройщиков

В выпуске новостей за 31 октября по состоянию на 20:00 – бизнес в Украине чувствует себя хорошо, рейтинги показателей прозрачности растут. Это основные месседжи президента Петра Порошенко. Однако соглашаются ли с ним сами представители бизнеса. Куда обращаться людям, чтобы не попасть на крючок недобропорядочных застройщиков.

Также в выпуске: Минфин хочет ввести налог на выведенный капитал для малого и среднего бизнеса. Компания Apple презентовала новые гаджеты. Скандал с застройщиком сегодня почувствовали не только жители двух домов, а значительная часть Киева. Обманутые люди перекрыли дорогу и требовали дать в их дома свет. Уже вторые сутки блокируют улицы.