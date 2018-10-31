22:13
31 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Алмазный дед. Кубинские планы Путина
      Вєсті Кремля
      21:42, сегодня
      Вести.UA. Гимн пионеров от Мирошниченко. Президентские амбиции Кивы
      Вєсті.UA
      20:24, сегодня
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

      Выпуск новостей на 20:00: Верит ли бизнес обещаниям Порошенко. Как обойти нечестных застройщиков

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 октября по состоянию на 20:00 – бизнес в Украине чувствует себя хорошо, рейтинги показателей прозрачности растут. Это основные месседжи президента Петра Порошенко. Однако соглашаются ли с ним сами представители бизнеса. Куда обращаться людям, чтобы не попасть на крючок недобропорядочных застройщиков.

      Также в выпуске:

      Минфин хочет ввести налог на выведенный капитал для малого и среднего бизнеса.

      Компания Apple презентовала новые гаджеты.

      Скандал с застройщиком сегодня почувствовали не только жители двух домов, а значительная часть Киева. Обманутые люди перекрыли дорогу и требовали дать в их дома свет. Уже вторые сутки блокируют улицы.

      Теги: Выпуск новостей Бизнес Новости недвижимости Налоги
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Росію треба знищити: Радбез ООН відкрив усім очі
      сегодня , 22:00 Росію треба знищити: Радбез ООН відкрив усім очі
      Олексій Чибісов
      Хэллоуин-2018: когда и как отмечают жуткий праздник
      сегодня , 21:00 Хэллоуин-2018: когда и как отмечают жуткий праздник
      68657
      Как заработать на облигациях и привлечь миллиарды из-под матраса
      сегодня , 18:01 Как заработать на облигациях и привлечь миллиарды из-под матраса
      Яніна Ткачук
      Синод на трьох: Помісна церква України знову під загрозою
      сегодня , 17:00 Синод на трьох: Помісна церква України знову під загрозою
      Семен Кабакаєв
      Перекриття дороги в Києві: протестувальники не жертви афери, а співучасники
      сегодня , 15:46 Перекриття дороги в Києві: протестувальники не жертви афери, а співучасники
      Артем Овдієнко
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября , 13:30
      Выпуск новостей 13 октября по состоянию на 17:00
       13 октября 2014 , 17:59
      Выпуск новостей 25 ноября по состоянию на 18:00
       25 ноября 2015 , 18:49
      Выпуск новостей за 14: 00: объявление подозрения детоубийце. Угроза карантина из-за овец
       29 октября , 15:03
      Выпуск новостей за 19:00: Вакцинация в Украине. Трудоустройство иностранцев в Украине
       26 октября , 19:49
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук