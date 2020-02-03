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      Выпуск новостей на 20: 00: Скандал из-за заявления Брагаря. Обучение для "слуг народа"

      Выпуск новостей 33 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 февраля по состоянию на 20:00 – "слуга народа" Брагар Евгений резко ответил пенсионерке, которая пожаловалась, что ей трудно прожить на пенсию размером в две тысячи гривен. Слова политика вызвали волну возмущения среди общества. В феврале в Киеве пройдут учения для депутатов и председателей местных советов, которые победили на выборах в ОТГ.

      Также в выпуске:

      Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал скандал с Евгением Брагарем.

      Свежий соцопрос: рейтинги монобольшинства упали, а "Голос" вообще не проходит в парламент, если бы выборы состоялись сейчас.

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      Теги: Новости Украины Слуга народа Скандал Евгений Брагар Выпуск новостей
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