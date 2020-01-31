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      Выпуск новостей на 22: 00: возобновление дела против Кернеса. Отключение отопления в Украине

      Выпуск новостей 93 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 31 января по состоянию на 22:00 – дело против харьковского городского головы и его охранников обновил Полтавский апелляционный суд. Геннадию Кернесу и его бодигардам вменяют похищение и пытки людей во время Революции Достоинства в январе 2014 года. "Нафтогаз" предупредил, что жители 18 городов могут остаться без отопления из-за долга в более чем 400 миллионов гривен.

      Также в выпуске:

      Государственный секретарь США Майк Помпео и Президент Украины Владимир Зеленский встретились в Киеве.

      Великобритания не планирует вводить изменения в визовый режим для граждан Украины после выхода из Европейского Союза.

      Народный депутат от "Слуги народа" Брагар Евгений подал в суд на волонтера Анастасию Конфедерат, у которой возник конфликт с водителями автобуса из-за русского сериала.

      Издание "Зеркало недели" со ссылкой на информированных собеседников, сообщает, что силовикам известно, кто монтировал ролик с "пленками Гончарука".

      Как приготовить вкусные и пышные оладьи: простые и быстрые рецепты
      31 января
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      Теги: Новости Украины Расследования Новости Харькова Геннадий Кернес Выпуск новостей
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