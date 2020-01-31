Выпуск новостей на 22: 00: возобновление дела против Кернеса. Отключение отопления в Украине

В итоговом выпуске новостей за 31 января по состоянию на 22:00 – дело против харьковского городского головы и его охранников обновил Полтавский апелляционный суд. Геннадию Кернесу и его бодигардам вменяют похищение и пытки людей во время Революции Достоинства в январе 2014 года. "Нафтогаз" предупредил, что жители 18 городов могут остаться без отопления из-за долга в более чем 400 миллионов гривен.

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Государственный секретарь США Майк Помпео и Президент Украины Владимир Зеленский встретились в Киеве.

Великобритания не планирует вводить изменения в визовый режим для граждан Украины после выхода из Европейского Союза.

Народный депутат от "Слуги народа" Брагар Евгений подал в суд на волонтера Анастасию Конфедерат, у которой возник конфликт с водителями автобуса из-за русского сериала.

Издание "Зеркало недели" со ссылкой на информированных собеседников, сообщает, что силовикам известно, кто монтировал ролик с "пленками Гончарука".