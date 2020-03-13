Выпуск новостей на 9:00: Закрытие границ из-за Covid-19. Беспокойные сутки на передовой

В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 9:00 – уже сегодня СНБО на заседании решит, закрывать границы из-за распространения коронавируса. Ночью российские наемники обстреляли из минометов калибра 82 позиции наших военных возле Лебединского. Выпустили 11 мин. К счастью, обошлось без потерь.

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Несмотря на решение правительства фактически прекратить сообщение с Италией, в Украине до сих пор бесперебойно прибывают оттуда рейсы. Один, к примеру, прилетел в столичный Борисполь только вчера вечером.

Стало известно, что вирус уже добрался и до жены канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

Лабораторный центр Лондона объявил, что ищет добровольцев, которые готовы заразиться Covid-19, чтобы разработать против него вакцину. Таких подопытных надо 24, а желающих уже вызвалось 10 тысяч.