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      Выпуск новостей на 9: 00: изоляция города в Одесской области. Коронавирус на Буковине

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 апреля по состоянию на 9:00 – из-за массовых случаев коронавируса частично изолируют и город Подольск, что на Одесщине. На въездах уже работают 3 блокпоста, правоохранители установят еще 2. Черновицкая область стала первой в Украине, где количество больных COVID-19 перевалило за тысячу. Теперь официально на Буковине уже 1053 случая заболевания коронавирусом.

      Также в выпуске:

      В Италии впервые с начала карантина количество больных уменьшилось. Все из-за рекордных показателей выздоровлений.

      На Буковине коронавирус скосил целую семью. От болезни умерли двое братьев с разницей в один день. А потом умерла в больнице и их бабушка.

      Первую смерть от коронавируса зафиксировали на Николаевщине.

      Карантин в Украине могут продлить минимум до 11 мая. Этот вопрос сегодня рассмотрят на заседании Кабмина.

      Теги: Новости Черновцов Выпуск новостей Новости Одессы
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