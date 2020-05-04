Выпуск новостей на 9: 00: ослабление карантина в Черкассах. Увеличение тестирований на COVID-19

В выпуске новостей за 4 мая по состоянию на 9:00 – эпопея с ослаблением карантина в Черкассах продолжается. Местная облгосадминистрация выступила против мэрии. И подготовила иск в суд в котором просит отменить решение городских властей по ослаблению карантина. Министерство здравоохранения планирует постепенно увеличивать количество тестирований на коронавирус.

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Ослабление карантина в Мукачево. С сегодняшнего дня в городе планируют открыть торговые центры и парки.

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В Одессе несмотря на карантин заработали магазины и кафе. А горожане прогуливаются по набережной без масок

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