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      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Выпуск новостей на 9: 00: ослабление карантина в Черкассах. Увеличение тестирований на COVID-19

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 мая по состоянию на 9:00 – эпопея с ослаблением карантина в Черкассах продолжается. Местная облгосадминистрация выступила против мэрии. И подготовила иск в суд в котором просит отменить решение городских властей по ослаблению карантина. Министерство здравоохранения планирует постепенно увеличивать количество тестирований на коронавирус.

      Также в выпуске:

      Ослабление карантина в Мукачево. С сегодняшнего дня в городе планируют открыть торговые центры и парки.

      Есть "значительное количество доказательств" того, что коронавирус COVID-19 появился в лаборатории Уханя. Об этом заявил Госсекретарь США Майк Помпео в интервью американскому телеканалу ABC.

      В Одессе несмотря на карантин заработали магазины и кафе. А горожане прогуливаются по набережной без масок

      Обострение на фронте. Один военный ранен, еще трое получили контузии.

      "Яны Капу" уже вскоре присоединится к боевому флоту ВМС. Рейдовый буксир после возвращения из российского плена и длительного ремонта, уже на военно-морской базе в Одессе.

      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Министерство здравоохранения Украины Новости Черкасс Выпуск новостей
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