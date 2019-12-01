Выпуск новостей на момент 15:00: Нападение на журналиста. Смертельная авария в России

В выпуске новостей за 1 декабря, по состоянию на 15:00 – В Николаеве неизвестный напал на журналиста местного интернет-издания Александра Влащенка. Мужчину госпитализировали. Со слов пострадавшего, к нему подошел неизвестный и брызнул в лицо из газового баллончика, а после этого несколько раз ударил в лицо. В России перевернулся с моста пассажирский автобус, 20 человек погибли.

Также в выпуске: В Мексике поднялась стрельба. В результате перестрелки между полицией и боевиками наркокартеля погибли 14 человек. Протестующие в Гонконге поблагодарили Дональда Трампа за поддержку. Сотни людей с американскими флагами и транспарантами пришли к консульству США. В Южной Дакоте, вблизи местного аэропорта в городе Чемберлене произошла ужасная авиакатастрофа. Самолет с двенадцатью пассажирами на борту упал сразу после взлета.