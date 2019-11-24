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      Выпуск новостей на момент 19:00: Борьба с депрессией. Детский омбудсмен попал в аварию

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 ноября по состоянию на 19:00 – лень, хандра, не хочется работать – симптомы осенней депрессии. Однако психологи говорят, осенью, когда мало солнца, это обычное явление. Детский омбудсмен с сыновьями попал в аварию. Сейчас за жизнь уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы и его старшего сына Тимофея борются медики.

      Также в выпуске:

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      В Конго самолет упал на густонаселенный район города.

      Украину без Крыма изобразили в видеоролике, который выпустило авторитетное британское издание The Economist.

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      Теги: Аварии и ДТП Выпуск новостей
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