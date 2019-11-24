Выпуск новостей на момент 19:00: Борьба с депрессией. Детский омбудсмен попал в аварию

В выпуске новостей за 24 ноября по состоянию на 19:00 – лень, хандра, не хочется работать – симптомы осенней депрессии. Однако психологи говорят, осенью, когда мало солнца, это обычное явление. Детский омбудсмен с сыновьями попал в аварию. Сейчас за жизнь уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы и его старшего сына Тимофея борются медики.

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