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      Выпуск новостей по состоянию на 12:00: Начало миссии МВФ. Пожар в воинской части

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 ноября по состоянию на 12:00 – сегодня представители Международного валютного фонда начинают свою работу в Киеве. Вероятно, подпишут новую трехлетнюю программу сотрудничества. На Виннитчине горел вещевой склад воинской части 59-й отдельной мотопехотной бригады. Там сгорело 800 бронежилетов, 1500 спальных мешков, более 1000 шлемов и комплектов полевой формы.

      Также в выпуске:

      Ветеран АТО Игорь Мазур, которого задержали в Польше несколько дней назад, на свободе и вернулся в Украину.

      Рада сегодня рассмотрит бюджет-2020.

      В России 19-летний студент расстрелял своих одногруппников из охотничьего оружия, а затем совершил самоубийство.

      blog_ava
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      Теги: Пожар Винница МВФ Выпуск новостей
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