Выпуск новостей по состоянию на 12:00: Начало миссии МВФ. Пожар в воинской части

В выпуске новостей за 14 ноября по состоянию на 12:00 – сегодня представители Международного валютного фонда начинают свою работу в Киеве. Вероятно, подпишут новую трехлетнюю программу сотрудничества. На Виннитчине горел вещевой склад воинской части 59-й отдельной мотопехотной бригады. Там сгорело 800 бронежилетов, 1500 спальных мешков, более 1000 шлемов и комплектов полевой формы.

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