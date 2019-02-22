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      Выпуск новостей по состоянию на 18:00: Элитные штабы кандидатов в президенты. Тарифы на газ

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 февраля по состоянию на 18:00 – второй дом для кандидатов в президенты на время избирательной гонки – их штабы. У кого-то они гламурные, а у кого-то – открытые. Однако пустили журналистов не все политики. "Нафтогаз" планирует инвестировать деньги в добычу и новые месторождения, тогда через 3-5 лет мы станем независимыми от чужого газа и цена немного упадет.

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      Теги: Выпуск новостей Нафтогаз Тарифы на газ Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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