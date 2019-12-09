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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
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      24 Канал Программы Выпуск новостей
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Выпуск новостей по состоянию на 9: 00: Караул на Банковой. Обстрелы на фронте

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      В выпуске новостей за 9 декабря по состоянию на 9:00 – участники акции "Красные линии для Зеленского" провели ночь под Офисом Президента и уходить пока не намерены. Активисты установили несколько палаток и сцену. На передовой прошла ночь с обстрелами, но без потерь. Боевики из гранатометов поливали украинские позиции возле Васильевки, что в Донецкой области.

      Также в выпуске:

      В Австралии объявили чрезвычайное положение из-за лесных пожаров.

      Антиправительственные протесты в Гонконге возобновились с новой силой и вылились в крупнейшую за последние месяцы акцию.

      Сегодня в Париже состоится, возможно, судьбоносная встреча для нашей страны – Владимир Зеленский сядет за один стол с лидерами Франции, Германии и России.

      Гороскоп на 9 декабря для всех знаков зодиака
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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей
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