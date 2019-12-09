Выпуск новостей по состоянию на 9: 00: Караул на Банковой. Обстрелы на фронте

В выпуске новостей за 9 декабря по состоянию на 9:00 – участники акции "Красные линии для Зеленского" провели ночь под Офисом Президента и уходить пока не намерены. Активисты установили несколько палаток и сцену. На передовой прошла ночь с обстрелами, но без потерь. Боевики из гранатометов поливали украинские позиции возле Васильевки, что в Донецкой области.

Также в выпуске: В Австралии объявили чрезвычайное положение из-за лесных пожаров. Антиправительственные протесты в Гонконге возобновились с новой силой и вылились в крупнейшую за последние месяцы акцию. Сегодня в Париже состоится, возможно, судьбоносная встреча для нашей страны – Владимир Зеленский сядет за один стол с лидерами Франции, Германии и России.