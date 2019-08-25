Выпуск новостей с 9:00: Пикет в поддержку Украины в РФ. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 25 августа по состоянию на 9:00 – в российском Новосибирске состоялся пикет ко Дню Независимости Украины. Участники акции призвали Кремль прекратить вмешиваться в дела нашего государства и освободить политзаключенных. День Независимости на передовой не обошелся без обстрелов. Враг нарушил перемирие дважды и бил по украинским позициям Марьинки, Павлополя и Водяного.

Также в выпуске: Туристический бум: почему украинцы ездят на отдых в Грузию. В центре Гонконга полиция разогнала митингующих, 30 человек задержаны. Украину с Днем Независимости поздравили посреди Санкт-Петербурга, родного города Владимира Путина.

Источник: 24 канал