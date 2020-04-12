Выпуск новостей с 9:00: Усиление карантина. США стали лидером по количеству жертв COVID-19
В выпуске новостей за 12 апреля состоянию на 9:00 – со вчерашнего дня и до 6 утра понедельника граждан просят сидеть дома. Речь идет о жителях Киевщины, Волыни, Буковины, Закарпатья, Львовщины и Прикарпатья. Более 20 тысяч умерших от коронавируса в США – такие неутешительные данные привел институт Хопкинса. По этому показателю США вышли на первое место в мире, обогнав Италию, где умерли 19 тысяч.
Также в выпуске:
Обострение на передовой. Вчера трое наших военнослужащих получили ранения. Боевики стреляют по нашим позициям теперь не только из запрещенных Минском минометов, но и из тяжелой артиллерии.
"Я обязан врачам своей жизнью!" Так британский премьер Борис Джонсон поблагодарил медперсонал лондонского госпиталя Святого Томаса за лечение от коронавируса.
Первый полет украинского Ан-225 "Мрия" произошел после полуторагодовалого перерыва. Он полетел в Китай, где должен забрать медицинский груз для Польши. Это защитные маски, костюмы, перчатки, очки и аппараты для исскуственной вентеляции лёгких.
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