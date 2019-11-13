Выпуск новостей в 14:00: самый молодой обладатель диплома о высшем образовании. Пленный танкист

В выпуске новостей за 12 ноября по состоянию на 14:00 – самым молодым в истории обладателем диплома о высшем образовании станет мальчик из Нидерландов. Лорану Симонсу всего девять, и через несколько месяцев он уже закончит Технический университет Эйндховена. Почти 5 лет в плену боевиков и три сорванных обмена – история командира танка Богдана Пантюшенко.

Также в выпуске: Двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Возле Петровского и Богдановки начали процесс разминирования. Массовые беспорядки в Гонконге продолжались целую ночь.