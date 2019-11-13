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      Выпуск новостей в 14:00: самый молодой обладатель диплома о высшем образовании. Пленный танкист

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 ноября по состоянию на 14:00 – самым молодым в истории обладателем диплома о высшем образовании станет мальчик из Нидерландов. Лорану Симонсу всего девять, и через несколько месяцев он уже закончит Технический университет Эйндховена. Почти 5 лет в плену боевиков и три сорванных обмена – история командира танка Богдана Пантюшенко.

      Также в выпуске:

      Двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

      Возле Петровского и Богдановки начали процесс разминирования.

      Массовые беспорядки в Гонконге продолжались целую ночь.

      blog_ava
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      Теги: Украинцы в плену РФ Выпуск новостей
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