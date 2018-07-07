Выпуск новостей за 09:00: Централизованное водоснабжение под угрозой. Рабочие группы США и КНДР

Выпуск новостей за 09:00: Централизованное водоснабжение под угрозой. Рабочие группы США и КНДРВыпуск новостей 65 Читати новину українською
В выпуске новостей за 7 июля по состоянию на 09:00 – во многих украинских городах вскоре могут прекратить централизованное водоснабжение, потому что не хватает жидкого хлора для обеззараживания. США и КНДР создали рабочие группы ядерного разоружения.
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Источник: 24 канал
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