Выпуск новостей за 09:00: Централизованное водоснабжение под угрозой. Рабочие группы США и КНДР

В выпуске новостей за 7 июля по состоянию на 09:00 – во многих украинских городах вскоре могут прекратить централизованное водоснабжение, потому что не хватает жидкого хлора для обеззараживания. США и КНДР создали рабочие группы ядерного разоружения.

Также в выпуске: Спасательная операция в Таиланде. В Одессе состоялась акция в поддержку Сенцова. Ситуация на фронте: боевики открывали огонь 30 раз.