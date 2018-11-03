Выпуск новостей за 09:00: Электронный билет в транспорте Киева. Стрельба в США
В выпуске новостей за 3 ноября по состоянию на 09:00 – электронный билет в наземном общественном транспорте появился в Киеве, однако их пока только тестируют разработчики. А преимущества технического прогресса киевляне почувствуют где-то за месяц. В США в штате Флорида произошла стрельба после конфликта. Погибли по меньшей мере 2 человека, еще четверо получили ранения. Убийца совершил самоубийство
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Источник: 24 канал
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