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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ВАЛЮТА

Выпуск новостей за 09:00: Элитный внедорожник насмерть сбил ребенка. Дожди по всей Украине

Выпуск новостей 42 Читати новину українською

В выпуске новостей за 25 июля по состоянию на 09:00 – в Киеве ночью элитный Hummer сбил ребенка на пешеходном переходе. Девочка от полученных травм скончалась в "скорой". Украину и дальше заливают дожди. Из-за непогоды 66 населенных пунктов в 5 областях остались без света, половина из них во Львовской области. Еще два десятка населенных пунктов обесточено в Киевской области.

Также в выпуске:

Боевики 33 раза обстреляли позиции ВСУ.

США выделили более 300 миллионов долларов на изготовление "Джавелинов" для Украины и еще 5 стран.

Из-за конфликта с газораспределительным предприятием, семья больше года живет без газа.

 

Теги: Выпуск новостей Дети и несовершеннолетние Жертвы Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП Непогода в Украине Погода
Источник: 24 канал
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