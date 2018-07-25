Выпуск новостей за 09:00: Элитный внедорожник насмерть сбил ребенка. Дожди по всей Украине
В выпуске новостей за 25 июля по состоянию на 09:00 – в Киеве ночью элитный Hummer сбил ребенка на пешеходном переходе. Девочка от полученных травм скончалась в "скорой". Украину и дальше заливают дожди. Из-за непогоды 66 населенных пунктов в 5 областях остались без света, половина из них во Львовской области. Еще два десятка населенных пунктов обесточено в Киевской области.
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Источник: 24 канал
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