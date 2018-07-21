Выпуск новостей за 09:00: Контроль за движением. Скрипка Моцарта в Украине
В выпуске новостей за 21 июля по состоянию на 09:00 – после масштабных аварий Кабмин взялся за автоперевозчиков. Сегодня контролеры будут проверять у них лицензии и техническое состояние авто. Особенно тех автобусов, которые переоборудовали под маршрутки. В Украину впервые привезли оригинальную скрипку Вольфганга Амадея Моцарта. На ней композитор играл в последние годы жизни, привезли ее во Львов.
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Источник: 24 канал
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