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Выпуск новостей за 09:00: Контроль за движением. Скрипка Моцарта в Украине

Выпуск новостей 19 Читати новину українською

В выпуске новостей за 21 июля по состоянию на 09:00 – после масштабных аварий Кабмин взялся за автоперевозчиков. Сегодня контролеры будут проверять у них лицензии и техническое состояние авто. Особенно тех автобусов, которые переоборудовали под маршрутки. В Украину впервые привезли оригинальную скрипку Вольфганга Амадея Моцарта. На ней композитор играл в последние годы жизни, привезли ее во Львов.

Также в выпуске:

События на фронте: трое бойцов ранены, боевики 29 раз открывали огонь.

Мэра Львовщины, который предлагал вешать взяточников на виселицу, взяли под стражу.

Почему в украинских лагерях массово травятся дети.

Теги: Аварии и ДТП Музыка Новости культуры Транспорт Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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