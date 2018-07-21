Выпуск новостей за 09:00: Контроль за движением. Скрипка Моцарта в Украине

В выпуске новостей за 21 июля по состоянию на 09:00 – после масштабных аварий Кабмин взялся за автоперевозчиков. Сегодня контролеры будут проверять у них лицензии и техническое состояние авто. Особенно тех автобусов, которые переоборудовали под маршрутки. В Украину впервые привезли оригинальную скрипку Вольфганга Амадея Моцарта. На ней композитор играл в последние годы жизни, привезли ее во Львов.

Также в выпуске: События на фронте: трое бойцов ранены, боевики 29 раз открывали огонь. Мэра Львовщины, который предлагал вешать взяточников на виселицу, взяли под стражу. Почему в украинских лагерях массово травятся дети.