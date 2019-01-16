Выпуск новостей за 09:00: кризис правительства в Британии. Спасательная операция в Шахтах, РФ

В выпуске новостей за 16 января по состоянию на 09:00 – Тереза Мэй, британский премьер, будет инициировать голосование за выражение недоверия правительству, ведь парламент не поддержал соглашение о Brexit в том формате, который предлагала Мэй. Завершилась спасательная операция в российском городе Шахты, где взрыв газа разрушил четыре квартиры. В итоге – пятеро погибших.

Также в выпуске: Суд в Москве продлил содержание под стражей для пленных украинских моряков на три месяца. На фронте враг продолжает провоцировать украинских ВСУ, один боец получил ранение. В Винницкой области умер от кори восьмимесячный младенец. В Сумах полицейские спасли мужчину, который пытался покончить жизнь самоубийством.