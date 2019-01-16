Выпуск новостей за 09:00: кризис правительства в Британии. Спасательная операция в Шахтах, РФ
В выпуске новостей за 16 января по состоянию на 09:00 – Тереза Мэй, британский премьер, будет инициировать голосование за выражение недоверия правительству, ведь парламент не поддержал соглашение о Brexit в том формате, который предлагала Мэй. Завершилась спасательная операция в российском городе Шахты, где взрыв газа разрушил четыре квартиры. В итоге – пятеро погибших.
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Источник: 24 канал
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