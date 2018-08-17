Выпуск новостей за 09:00: Обстрелы из "Градов" на фронте. Похороны бойца в Сумах
В выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 09:00 – из реактивных систем залпового огня ("Градов") террористы обстреляли позиции ВСУ с территории оккупированного Дебальцево. В Сумах похоронили бойца, которого четыре года считали пропавшим без вести. Родные 32-летнего контрактника Александра Буйвало все это время продолжали его поиски.
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Источник: 24 канал
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