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      Выпуск новостей за 09:00: Обстрелы на фронте. Масштабная авария в Киеве

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 09:00 – за прошедшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по позициям украинской армии. В общем, выпустили более сотни артиллерийских боеприпасов. В Киеве нетрезвый водитель на внедорожнике вылетел на встречную полосу и врезался в машину такси, где помимо водителя были еще двое пассажиров. В результате разбито шесть авто и есть 2 пострадавших.

      Также в выпуске:

      В Кропивницком взорвались емкости с газом на газовозах.

      Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик отказался от пояса и не будет выступать против россиянина.

      Представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился к Генсеку организации с просьбой усилить санкции в отношении РФ.

      blog_ava
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      Теги: Аварии и ДТП Выпуск новостей Война на Донбассе Новости Киева
      Источник: 24 канал
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