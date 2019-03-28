Выпуск новостей за 09:00: Обстрелы на фронте. Масштабная авария в Киеве
В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 09:00 – за прошедшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по позициям украинской армии. В общем, выпустили более сотни артиллерийских боеприпасов. В Киеве нетрезвый водитель на внедорожнике вылетел на встречную полосу и врезался в машину такси, где помимо водителя были еще двое пассажиров. В результате разбито шесть авто и есть 2 пострадавших.
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Источник: 24 канал
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