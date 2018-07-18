Выпуск новостей за 09:00: Погибший на фронте. Почему украинцы не бойкотировали ЧМ-2018

В выпуске новостей за 18 июля по состоянию на 09:00 в зоне проведения Операции Объединенных сил противник не унимаются. Накануне наши армейцы потеряли одного собрата и еще двое защитников получили ранения. Почему украинцы, которые первые призывали бойкотировать Мундиаль, послушно заполняли пабы, чтобы смотреть футбол.

Также в выпуске: В Запорожье сегодня должны доставить тело погибшего на турецком курорте украинца. Крым утопает в мусоре. Улицы курортных городов заполонили пакеты с отходами. Как помочь человеку, который тонет в воде.