Выпуск новостей за 09:00: Погибший на фронте. Почему украинцы не бойкотировали ЧМ-2018
В выпуске новостей за 18 июля по состоянию на 09:00 в зоне проведения Операции Объединенных сил противник не унимаются. Накануне наши армейцы потеряли одного собрата и еще двое защитников получили ранения. Почему украинцы, которые первые призывали бойкотировать Мундиаль, послушно заполняли пабы, чтобы смотреть футбол.
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Источник: 24 канал
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