Выпуск новостей за 09:00: Последствия взрыва на Львовской ярмарке. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 23 декабря по состоянию на 09:00 – 4 пострадавших остаются в больнице после вчерашнего взрыва на Львовской ярмарке. Двух прооперировали, они – в реанимации, другие – в ожоговом отделении. Окрестности Водяного обстреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. В общем, враг 5 раз нарушил режим тишины.

Также в выпуске: В ООН осудили нарушения прав человека в оккупированном Крыму. Цунами накрыло Индонезию, число погибших уже достигло шестидесяти двух. Британский парламент перенес голосование по итоговому соглашению о Brexit.