Выпуск новостей за 09:00: Последствия взрыва на Львовской ярмарке. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 23 декабря по состоянию на 09:00 – 4 пострадавших остаются в больнице после вчерашнего взрыва на Львовской ярмарке. Двух прооперировали, они – в реанимации, другие – в ожоговом отделении. Окрестности Водяного обстреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. В общем, враг 5 раз нарушил режим тишины.
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Источник: 24 канал
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