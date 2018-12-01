Выпуск новостей за 09:00: Российское оружие в оккупированном Крыму. Ситуация на Донбассе
В выпуске новостей за 1 декабря по состоянию на 09:00 – РФ стягивает военную технику в оккупированный Крым. Фотографии со спутников обнародовали в Министерстве по вопросам оккупированных территорий. В зоне проведения ООС враг продолжает бить по позициям украинских военных, в том числе из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.
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Источник: 24 канал
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