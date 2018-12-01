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      Выпуск новостей за 09:00: Российское оружие в оккупированном Крыму. Ситуация на Донбассе

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 декабря по состоянию на 09:00 – РФ стягивает военную технику в оккупированный Крым. Фотографии со спутников обнародовали в Министерстве по вопросам оккупированных территорий. В зоне проведения ООС враг продолжает бить по позициям украинских военных, в том числе из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

      Также в выпуске:

      В Министерстве иностранных дел Германии предложили пять пунктов для усмирения аппетитов РФ относительно Украины.

      На большинстве территории Украины синоптики прогнозируют снег и гололедицу.

      Министр иностранных дел Польши вручит семье Олега Сенцова награду за человеческое достоинство.

      В Украине лишь 23% водителей пользуются ремнями безопасности.

       

      Теги: Аннексия Крыма Война на Донбассе Украина – Россия Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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