Выпуск новостей за 09:00: Ситуация на фронте. Масштабный пожар на складе "Новой почты"

В выпуске новостей за 25 августа по состоянию на 09:00 – прошлые сутки российские наемники активно били из артиллерии и минометов. Прицельный огонь вели из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Масштабный пожар случился на Закарпатье, в Мукачево горел склад "Новой почты". Это одно из крупнейших отделений в области, огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров.

Также в выпуске: Мощный ураган на Гавайях. В Киеве установили 21 контейнер для сбора одежды. Британские истребители остановили российский самолет над Черным морем.