Выпуск новостей за 09:00: Ситуация на фронте. Масштабный пожар на складе "Новой почты"
В выпуске новостей за 25 августа по состоянию на 09:00 – прошлые сутки российские наемники активно били из артиллерии и минометов. Прицельный огонь вели из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Масштабный пожар случился на Закарпатье, в Мукачево горел склад "Новой почты". Это одно из крупнейших отделений в области, огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров.
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Источник: 24 канал
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