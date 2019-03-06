Выпуск новостей за 09:00: Ситуация на фронте. Новое оружие от США для Украины

В выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 09:00 – российские наемники 7 раз обстреливали позиции украинских военных, преимущественно из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Двое военных ранены. Соединенные Штаты вскоре могут предоставить Украине дополнительное летальное оружие для противостояния вооруженной агрессии России. Речь идет о снайперских комплексах.

Также в выпуске: 5 марта в Киеве убили бизнесмена Сергея Киселева, который был связан с делом "бриллиантовых прокуроров". Россия хочет провести пленным украинским морякам психиатрическую экспертизу. В Киеве через месяц состоится Венский бал.