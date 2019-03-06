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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      Выпуск новостей за 09:00: Ситуация на фронте. Новое оружие от США для Украины

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 09:00 – российские наемники 7 раз обстреливали позиции украинских военных, преимущественно из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Двое военных ранены. Соединенные Штаты вскоре могут предоставить Украине дополнительное летальное оружие для противостояния вооруженной агрессии России. Речь идет о снайперских комплексах.

      Также в выпуске:

      5 марта в Киеве убили бизнесмена Сергея Киселева, который был связан с делом "бриллиантовых прокуроров".

      Россия хочет провести пленным украинским морякам психиатрическую экспертизу.

      В Киеве через месяц состоится Венский бал.

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      Теги: Новости США Оружие Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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