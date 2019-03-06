Выпуск новостей за 09:00: Ситуация на фронте. Новое оружие от США для Украины
В выпуске новостей за 6 марта по состоянию на 09:00 – российские наемники 7 раз обстреливали позиции украинских военных, преимущественно из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Двое военных ранены. Соединенные Штаты вскоре могут предоставить Украине дополнительное летальное оружие для противостояния вооруженной агрессии России. Речь идет о снайперских комплексах.
Также в выпуске:
5 марта в Киеве убили бизнесмена Сергея Киселева, который был связан с делом "бриллиантовых прокуроров".
Россия хочет провести пленным украинским морякам психиатрическую экспертизу.
В Киеве через месяц состоится Венский бал.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Какова себестоимость смартфона Samsung Galaxy S10+: неожиданные цифрысегодня , 09:07
-
"Аякс" сенсационно разгромил "Реал" и выезде и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов: видеосегодня , 08:45
-
Главные новости 5 марта: громкое убийство в Киеве, продолжение истории с коррупцией в "оборонке"сегодня , 08:02
Комментарии